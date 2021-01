Pista ciclabile: buchi e cavie elettrici scoperti

BRINDISI - Pericoli sulla pista ciclabile di Brindisi: nel tratto che costeggia il cavalcavia della strada dei Pittachi, nei pressi della caserma dei vigili del fuoco, si è creato un buco che mette a rischio l’incolumità dei frequentatori. Specie se ci sono bambini o animali. Parte della pavimentazione e del marciapiede è crollata lasciando una piccola voragine con cavi elettrici scoperti.

Certamente non c’è rischio di folgorazione, almeno fino a quando i cavi non subiscono ulteriori danneggiamenti. Ma, come mostra la foto inviata da un lettore, quel buco a ridosso della pavimentazione rappresenta un pericolo ed è diventato ricettacolo di topi.