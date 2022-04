Furgoncino rubato in centro e subito ritrovato. Il proprietario: "Grazie alla polizia"

Privato cittadino ringrazia gli operatori della Sezione Volanti della Questura di Brindisi e la Sala Operativa per l’intervento immediato che ha portato al recupero, nell’arco di poche ore, di un suo furgone rubato. Il tutto si è svolto ieri sera, venerdì 15 aprile, quando in seguito alla chiamata dell’assicurazione, il proprietario è stato allertato di una manomissione al mezzo in questione. Grazie alla testimonianza di chi portava il mezzo si è constatato che il furgone Fiat Ducato veniva asportato da ignoti in Piazzale Lenno Flacco a Brindisi. Si è prontamente avvisata la Sala Operativa della Questura di Brindisi indicando le coordinate satellitari dove risultava occultato il mezzo. Alcuni equipaggiamenti sono stati immediatamente inviati sul posto e nonostante le difficoltà dovute all’oscurità e alla fitta vegetazione che nascondeva il furgone, hanno rivenuto con successo il furgone consegnandolo tramite la ditta di autorecupero al proprietario. Un sentito e dovuto ringraziamento a tutti gli operatori della Sezione Volanti della Questura di Brindisi che hanno permesso ciò.