Poste di Oria al buio e senza pensilina per ripararsi dalla pioggia

ORIA - Un nostro lettore ci invia delle foto e la sua testimonianza riguardo le Poste a Oria: scarsa illuminazione, senza alcuna pensilina per ripararsi, sono i disagi notati. Scrive: "Questo è lo stato pietoso in cui versa l'unica filiale funzionante a Oria, paese con una popolazione di ben 15mila abitanti. Oltre a essere dislocata nella parte periferica del paese, a nord ovest, difficilmente raggiungibile a piedi da chi abita nel centro o nella parte sud della località, come noterete dalle foto di sera spesso è priva di illuminazione esterna".

Prosegue il lettore con la sua analisi: "E' priva di pensilina per permettere alle lunghe fila di spesso composte da donne e anziani, sotto la pioggia battente e alle intemperie di ogni genere. Noterete inoltre che perfino la postazione bancomat (unica postazione di prelievo in tutto il paese) non è illuminata e favorisce le azioni dei più malintenzionati". Il suo è un appello alla Amministrazione di Oria e alla direzione nazionale di Poste Italiane S.p.A., "al fine di trovare quanto prima delle soluzioni più agevoli per i cittadini che usufruiscono di questo servizio offerto in modo impietoso".