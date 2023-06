"Quella spiaggia a Giancola è piena di rifiuti: non solo legna, ma anche plastica"

Le foto qui pubblicate parlano chiaro: rifiuti, non solo legna, ma anche plastica, abbandonati su una spiaggia di Brindisi, in località Giancola. Le immagini di degrado sono state inquadrate da una nostra lettrice, che ha deciso di segnalare il tutto: "Vorrei segnalare le spiagge degradate in zona Giancola, il tratto antecedente la torre è pieno di legname di grandi dimensioni, plastica e altri materiali. E' impossibile per noi rimuovere questi rifiuti e smaltirli. Il risultato? Non possiamo usufruire di quel tratto di spiaggia".