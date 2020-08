Un nuovo “mobilificio” abusivo spunta in città. Si tratta di una discarica abusiva realizzata fra via Don Luigi Guanella e via Alessandro Favia, al rione Cappuccini. Sul marciapiede giacciono in stato di abbandono ante di legno, porte, stendini per abiti, materassi, tavoli, sedie. Insomma, tutto l’occorrente per un salotto.