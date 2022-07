Condominio a corto di bidoni: sacchetti dell'umido (e un materasso) abbandonati in via Torpisana

Queste foto sono state scattate poco fa, in via Tor Pisana, alle spalle della biblioteca, fuori dal recinto del condominio di via Dalmazia 21/D, E. Dal mese di aprile, forse anche prima, mancano i bidoni per la raccolta dell'umido e del vetro/metalli. L'amministratore del condominio ha inviato apposita richiesta in data 31 maggio a Ecotecnica e Ufficio Igiene.

Ad oggi nessun bidone di quelli richiesti è stato sostituito. Ed ecco lo scempio attuale. È mai possibile che si debba aspettare tanto? Da circa 3 mesi, quindi, la raccolta nel nostro condominio è tutta indifferenziata