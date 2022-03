Inciviltà in via Taranto: marciapiede trasformato in discarica

Via Taranto · Centro Storico

Ogni giorno la stessa scena. Gli incivili imperversano fra via Benedetto Marzolla e via Taranto, dove un tratto di marciapiede adiacente alla scuola media Virgilio, nel centro di Brindisi, è stato adattato a discarica abusiva. Sul posto vengono depositati sacchetti colmi di spazzatura e scatoloni. Ogni mattina, come riferito dai residenti, i rifiuti vengono rimossi dalla ditta addetta al servizio di igiene urbana, ma nell’arco della giornata lo scempio si materializza nuovamente. La gente è stufa di queste continue manifestazioni di inciviltà.