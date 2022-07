Il sottoscritto Gino Petrachi, a nome anche di un gruppo di anziani e persone diversamente abili residenti in piazza Osvaldo Licini, al rione Sant’Elia, ringrazia il consigliere regionale Fabiano Amati per la vicinanza mostrata ai condomini che da tempo chiedevano l’installazione di un ascensore. Adesso, grazie allo stanziamento di risorse economiche da parte di Arca Nord Salento, nella speranza che i lavori vengano effettuati in tempi brevi, delle persone che di fatto erano intrappolate in casa, potranno tornare a condurre una vita normale. Il consigliere Amati ha mostrato grande sensibilità nei confronti delle esigenze di questi cittadini, seguendo di persona la vicenda. Un sentito ringraziamento per la serietà dimostrata.