"Olimpia Torre Santa Susanna" riparte con l'hockey e lo fa in sicurezza

Presso il campo comunale di hockey di Torre Santa Susanna, in prospettiva della ripresa delle attività agonistiche e degli allenamenti, che partiranno lunedì 25 gennaio alle ore 19, è stato eseguito il test antigenico rapido Covid-19 per tutti, staff tecnico, giocatori e giocatrici delle prime squadre di A2.

I locali di accesso agli spogliatoi, freschi di restyling, sono stati igienizzati e predisposti per accogliere tutti in sicurezza. Ad eseguire i tamponi rapidi, gli infermieri Emanuele Putignano, che la società ringrazia per aver accolto l’invito e per la professionalità dimostrata e Antonio Petarra nella doppia veste di infermiere-allenatore. Il tutto è avvenuto alla presenza dei dirigenti Fernando De Luca, Salvatore Vita e del presidente Gabriele Morleo.

"Con grande soddisfazione possiamo dire - fa sapere la società - che i risultati dei tamponi sono stati negativi per tutti. A margine della serata è stato ufficializzato l’ingresso nello staff tecnico di Andrea Petarra, ottimo curriculum sportivo, maturato nell’atletica professionistica e non solo. Lunedì alle ore 19 si parte con gli allenamenti, che si terranno ovviamente nel rispetto dei protocolli anti-covid, a tutti i presenti, De Luca, Vita e Morleo hanno espresso l’augurio di poter iniziare la stagione con i migliori auspici".

