Tubatura rotta: "Da giorni l'acqua sgorga sulla strada, disagi per i cittadini"

Via Palmiro Togliatti · Torre Santa Susanna

TORRE SANTA SUSANNA – Da nove giorni un continuo flusso d’acqua si riversa in via Palmiro Togliatti, nel centro di Santa Susanna, a causa di una perdita da una tubatura dell’impianto idrico. Questa situazione sta creando seri disagi alla circolazione veicolare e pedonale, se si considera che la dispersione avviene in prossimità di un panificio. Da quanto riferito dai residenti nei giorni scorsi è stato effettuato un rilievo fotografico da parte dei tecnici dell’Acquedotto Pugliese. Stamattina la strada è stata transennata. Si attende un intervento di riparazione.