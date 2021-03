Sciabiche, vecchio rudere ricoperto da erbacce: "Si aspetta il crollo?"

A guardarlo da fuori si ha l’impressione che stia in piedi per miracolo. L’ultimo rudere del quartiere delle Sciabiche ancora in “bella mostra” nel porto di Brindisi non gode affatto di buona salute. Si tratta di un residuo delle case demolite per realizzare via Pasquale Camassa, la strada che collega il lungomare Regina Margherita a largo San Paolo. Ubicato a pochi passi dallo storico palazzo Montenegro, casa del prefetto, l’immobile è circondato da erbacce, che crescono rigogliose anche sul tetto. La vecchia struttura è delimitata da una recinzione da cantiere. Un cittadino che ha contattato la redazione di BrindisiReport si interroga: “Stiamo forse aspettando il crollo?. A quando l'ordinanza di demolizione o di messa in sicurezza da parte dei competenti organi del Comune?".