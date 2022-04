San Pietro: tappeto di guano di piccioni di fronte alla scuola, disagi e degrado

SAN PIETRO VERNOTICO - Il problema legato al guano dei piccioni si sa riguarda un po' tutti i territori. Molte facciate, marciapiedi e piazze sono ostaggio degli escrementi di questi volatili e debellare il problema a quanto pare, non è semplice. Ma pulire, forse, potrebbe essere una soluzione. Specie se il tappeto di guano si trova vicino alle scuole o accanto al punto di fermata del pulmino.

E' quanto accade a San Pietro Vernotico, in via Montepiana di fronte alla scuola Ruggero De Simone, accanto alla "casetta" dove i bambini aspettano il bus scolastico. C'è una patina di escrementi di piccioni che ricopre buona parte del marciapide, indurita ormai. Segno che è stata sempre completamente ignorata. Chi se ne dovrebbe occupare? L'operatore di turno addetto alla pulizia? O per rimuoverla serve una segnalazione specifica che deve passare dall'ufficio protocollo? Certo è che alcune situazioni hanno quasi dell'incredibile se si considera che alcune criticità si trovano in luoghi molto frequentati. Chiaramente non è un disagio che i cittadini incontrano solo in via Montepiana ma molte zone del paese sono disseminate da escrementi di piccioni, che non vengono rimosse.