San Pietro: asfalto sporcato dal camion della ditta che raccoglie i rifiuti

SAN PIETRO VERNOTICO - "In un periodo di emergenza sanitaria, nel nostro comune ogni mattina trasbordano rifiuti dal mezzo piccolo al camion grande incuranti della puzza e dello sporco lasciato in pieno centro abitato. Dove sono gli amministratori e gli organi di controllo? Quando una sanzione? Un provvedimento? Intanto San Pietro va alla deriva in fatto di ordine, pulizia e manutenzione". Accade in contrada "Paisiello" alle porte del paese, la segnalazione giunge da un cittadino che abita in quella zona che ogni mattina assiste a scempi di questo genere.