Colonne romane nella penombra e lampioni spenti: illuminazione carente sul lungomare

L’illuminazione è carente sul lungomare Regina Margherita di Brindisi. Lo documentano alcune foto scattate da un cittadino in cui si vedono faretti e lampioni spenti. Ma la cosa che più colpisce è la penombra che avvolge la scalinata Virgilio, su cui svetta la Colonna Romana. Non solo. Stonano con il decoro urbano anche dei cassonetti per la raccolta differenziata lasciati sulle basole, a pochi metri dalla banchina, e dei blocchi di marmo dislocati alla rinfusa, alcuni dei quali l’uno sull’altro. Non il massimo, insomma, per quello che dovrebbe essere il luogo più attrattivo della città.