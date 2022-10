"Gli orari per mettere fuori la spazzatura valgono solo per i cittadini e non per la scuola?"

SAN PIETRO VERNOTICO - "Gli orari per conferire i rifiuti per strada valgono solo per i comuni cittadini? E' giusto che a non rispettarli sia proprio un'istituzione?" Se lo chiede un residente di via Taormina a San Pietro Vernotico dove da quest'anno i rifiuti prodotti dalla scuola De Gasperi il cui retro si affaccia in via Taormina, vengono lasciati sul marciapiede subito dopo la chiusura dell'edificio e ci restano fino alla mattina successiva, con tutte le conseguenze del caso: "Quei bidoni diventano ricettacolo di animali, e qualche cittadino li utilizza anche per conferire i rifiuti domestici".

La foto in apertura è stata scattata attorno alle 13 di oggi, lunedì 31 ottobre. Domani, martedì 1 novembre, da calendario dovrebbe essere ritirato "L'indifferenziato" ma è festa e al momento non è dato sapere se il servizio di raccolta verrà eseguito regolarmente. Ma non è questo il punto. "Se i cittadini non conferiscono la spazzatura negli orari stabiliti rischiano la multa. La scuola è esonerata? Fino allo scorso anno i bidoni restavano nel cortile e i netturbini, che avevano le chiavi del cancello, li prelevavano da lì. Quest'anno le disposizione sono cambiate ma è giusto lasciare bidoni traboccanti di spazzatura sin dal primo pomeriggio? E che a "trasgredire" sia proprio una scuola? Perchè il dedrado che ne consegue dobbiamo subirlo noi?".

Il residente che ha inviato questa segnalazione ha richiesto l'intervento della Polizia locale ed è pronto a presentare un esposto in Procura.