Canale nel centro abitato invaso da liquido verdognolo e maleodorante

FASANO – In settimana non ha piovuto, eppure da quattro giorni un canale di scolo delle acque è interessato da un flusso di acqua torbida (colore verdognolo) e maleodorante. Lo segnalano dei cittadini residenti in via Brodolini, nel centro abitato di Fasano, dove si trova un ponte che sovrasta il canale. In quella zona, anche un asilo nido.

I residenti, esasperati dal cattivo odore, chiedono che le autorità competenti intervengano per accertare l’origine del liquido e procedere con i rilievi del caso.