Bivacchi e rifiuti in piazza Crispi: degrado davanti alla stazione

Bottiglie di birra abbandonate nelle aiuole. Cestini getta-carte tracimanti. Piazza Crispi è ancora un luogo di bivacco in cui si consumano episodi di inciviltà. Si tratta di una situazione non nuova, già segnalata in passato dai residenti della zona. Ma il problema non è ancora risolto. Dalla mattina alla sera, sulle banchine e ai bordi di una fontana, stazionano gruppi di persone che non contribuiscono al decoro dell’area.