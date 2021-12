Al rione Perrino una scuola circondata dal degrado: "Le istituzioni intervengano"

Gallery















Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino, Alessandro Maiello, sullo scenario di degrado che circonda la scuola elementare di via Sele, al rione Perrino.

Da diversi anni va avanti uno scempio come questo in una scuola elementare del Perrino: l’Istituto Comprensivo 1 di via Sele. Condotte vecchie che oramai fanno acqua da tutte le parti. Addirittura dal muro fuoriesce una perdita che va avanti da anni (la foto parla chiaro).

Tutte le mattonelle sono sollevate dalle radici degli alberi e dall’acqua filtrata al di sotto del piano calpestabile. Erbaccia ovunque: sia nelle aiuole che nel viale, idem intorno al tombino della fognatura.

Cordoli spaccati dai ferri dell’armatura interna, che oramai dopo tanti anni e dopo tanta acqua assorbita, si sono gonfiati e hanno causato il cedimento del cemento stesso. Tutto il muro di cinta è inclinato. In alcuni punti fa degli avvallamenti pericolosissimi: in pratica sta sprofondando sempre di più, vuoi perché sotto non c’è una base solida, vuoi per le radici degli alberi. Fatto sta che nessuno prende provvedimenti! Le tapparelle sono fatiscenti e rovinate.

Questa scuola è frequentata da tantissimi bambini e il pericolo è dietro l’angolo. Le istituzioni in questo caso dove sono? Tempo fa fu avviato un progetto che il sottoscritto ha fotografato in lungo e in largo: hanno pitturato le aiuole rendendole decenti, allineandole al modello della scuola elementare. Oggi è tutto abbandonato a se stesso.