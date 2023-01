Parco Cillarese: lampioni spenti e rifiuti, le domande di un cittadino

Vi invio poche righe con la preghiera di pubblicare altresì le foto che vi allego, dalle quali si rileva chiaramente lo stato di abbandono ed il degrado assoluto di uno dei parchi più belli che abbiamo nella nostra città, il Cillarese. Senza aggiungere altro in merito al parco Di Giulio che è stato vandalizzato da chi non si sa e alla situazione di degrado che si registra anche in via Torpisana.

Qualche domanda nasce spontanea da rivolgere ai nostri amministratori:

1) Cosa comprende il bando di gara e quanti soldi vengono elargiti e a chi per la pulizia del Cillarese?

2) A chi è stata affidata e per quali importi la manutenzione del verde?

3) Ed infine a chi spetta la manutenzione dell’impianto elettrico, atteso che ci sono almeno una cinquantina di fari spenti?

È un peccato perché abbiamo aree verdi che rendono la “vita” accettabile e beni monumentali invidiabili. Mi dispiace, ma sono indignato e schifato da tutto questo: se si amasse di più la nostra città tutto questo non accadrebbe.

Cav. Antonio Giaimis