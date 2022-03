SERRANOVA - Da più di dieci giorni non si hanno notizie di Kama. scomparso da Serranova. Provvisto di microchip ma non registrato (quindi non risalibile al nome del proprietario), di lui non c'è traccia. Di grossa taglia ma pauroso, i proprietari offrono ricompensa per chi lo riporterà a casa. Per chi dovesse avvistarlo o trovarlo è pregato di contattare Claudia al numero 347.8196560.