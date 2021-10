Via Appia · Brindisi

Festa per le famiglie al parco Cesare Braico, ma i servizi igienici restano chiusi. Il disservizio viene segnalato da un cittadino che stamattina (domenica 24 ottobre) si è recato presso il polmone verse per la seconda edizione dell’edizione pubblica, in programma fino al tardo pomeriggio.