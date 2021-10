Slalom sul marciapiede tra gli escrementi di cani all'uscita della scuola

Accade a San Pietro Vernotico in via Sacerdote Nicola Valzano, il marciapiede di fronte al recinto della scuola è costellato di deiezioni

SAN PIETRO VERNOTICO - "Bimbi andate sul marciapede che ci sono le auto, anzi no: è pieno di escrementi". Una scena vomitevole quella che si presenta agli occhi di genitori e bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e primaria di viale degli studi a San Pietro Vernotico. Il marciapiede di via Sacerdone Nicola Valzano che costeggia la recinzione del plesso scolastico, dove c'è il cancello di ingresso, è pieno di escrementi di cani.

Viene difficile pensare che si tratta di "ricordini" lasciati da randagi, con ogni probabilità quello spettacolo ripugnante è opera di coloro che portano a spasso l'amico a quattro zampe e hanno individuato nel marciapiede di via Valzano una toilette pubblica. Noncuranti del fatto che quel marciapiede è destinato ai bambini, specie perchè in quel tratto di strada negli orari di entrata e uscita da scuola si registra un aumento del traffico, per ovvie ragioni. Di conseguenza se i bambini non vogliono essere investiti devono camminare facendo lo slalom tra gli escrementi. Senza contare che anche scendere o salire in auto (la sosta è solo sul lato del marciapede sporco) può riservare brutte sorprese.