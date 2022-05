Smarrito il gatto Stitch, aiutiamo il suo padroncino a ritrovarlo

Una famiglia brindisina ha smarrito l'amatissimo gatto Stitch. "E successo il giorno 11 maggio, intorno alle ore 12.00, presso il rione Casale (precisamente zona sopra villaggio pescatori) - scrivono - Offriamo una piccola ricompensa a chiunque lo ritrovasse. Chiediamo inoltre di non approfittarne di questo momento delicato per fare scherzi telefonici dato che, purtroppo, è successo anche questo. Il padroncino è un bambino di sette anni, potete immaginare come stia".

Chiunque lo avvistasse, può chiamare il numero 375 7299876.