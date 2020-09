Questa struttura abbandonata si trova in via Papa Giovanni 67,a pochi metri delle scuole di Torchiarolo. Il tragitto percorso dai bambini è diventato un ricettacolo di insetti e animali di ogni tipo. Nonostante le segnalazioni, nessunosi attiva per bonificare la zona. Non va trascurato, fra l'altro, il fatto che i tombini sono ricoperti da erbacce e rifiuti. In caso di acquazzone, la strada si allagherà, come già è successo altre volte.