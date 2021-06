Tartarughe spiaggiate nei pressi di Apani, ma nessuno interviene

BRINDISI - Le carcasse di due tartarughe spiaggiate vicino alla battigia, nei pressi di Apani a Brindisi. Sono state fotografate da una nostra lettrice, che si è attivata anche per farle rimuovere. "Ma nessuno è intervenuto", spiega. Una carcassa è quella nella foto, l'altra non è stata mostrata in quanto era in stato di decomposizione. La nostra lettrice si è attivata e ha chiamato il 112, il 113 e il 1530, ma le è stato risposto - racconta - che nessuno poteva intervenire. "La mia preoccupazione era di rimuoverle. Destavano curiosità, c'erano molti bambini. Alcuni si avvicinavano, ma parliamo di carcasse, poteva essere pericoloso", chiosa le nostra lettrice. Che si chiede come mai nessuno sia potuto intervenire.