"Luci ed ombre nel nuovo rito delle persone, dei minorenni e della famiglia": incontro a Brindisi

Ieri pomeriggio 28 marzo 2023, ad un mese esatto dall'entrata in vigore della riforma del rito unico per la famiglia,le persone e i minori, Camera minorile di Brindisi, con il patrocinio e la collaborazione di Associazione Italiana Magistrati minorili e della famiglia, ha organizzato una tavola rotonda per un confronto tra avvocati, magistrati del minorile e quelli del tribunale ordinario per un primo scambio di riflessioni sul nuovo procedimento.

L'avvocato Simonetta De Carlo, presidente della Camera minorile di Brindisi e moderatrice dell' evento ha ringraziato la presidente del tribunale dei minori di Lecce, la dottoressa Bina Santella per aver ospitato tutti i partecipanti dell'evento nella splendida sala del tribunale per i minorenni e la dottoressa Anna Maria Casaburi, Go del Tm che ha contribuito nell'organizzazione. C'è stato un confronto di grande spessore con tutti pregiatissimi relatori intervenuti attorno al tavolo che hanno offerto spunti di riflessione sulle luci e le ombre di questa nuova riforma del procedimento della famiglia.