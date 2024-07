Tombino rumoroso, pericoli e disagi: "Segnalazioni ad Aqp cadute nel vuoto"

TUTURANO - Da qualche mese non c'è pace per i cittadini che abitano nei pressi del civico 124 di via Stazione a Tuturano, Brindisi, dove un tombino si è danneggiato e il coperchio in ghisa "balla" ad ogni passaggio di veicoli di ogni tipo provocando un rumore diventato ormai insopportabile, specie nelle ore notturne. Da quanto racconta un residente, a nulla sono servite le quattro segnalazioni ad Acquedotto Pugliese: nessuno è intervenuto per mettere in sicurezza il tombino.

Non è solo questione di rumore fastidioso ma anche di rischi per pedoni e biciclette essendo, lo stesso, disconnesso. Nei pressi del civico 124, inoltre, c'è anche la fermata della Stp. A rischiare, quindi, sono in molti. Uno dei residenti chiede, per l'ennesima volta, un intervento immediato. Prima che qualcuno si faccia male.