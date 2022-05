Torre San Gennaro, pali della pubblica illuminazione spenti da mesi: "I disagi cominciano a pesare"

TORCHIAROLO - Tre pali della pubblica illuminazione spenti da oltre sei mesi. Accade nella marina di Torre San Gennaro, in via Belvedere la strada parallela alla costa che collega il centro con il porticciolo e la marina di Campo di Mare. Una delle strade più frequentate anche nella stagione invernale. I pali in questione sono i tre compresi tra via Del Libeccio e via Doria, i disagi legati alla scarsa visibilità al momento riguardano solo i residenti che vivono nella marina per tutto l'anno (si tratta di decine di famiglie) ma a breve il disagio diventerà un vero problema.

Il tratto dove i pali sono spenti diventa completamente buio tanto che per percorrerlo occorre accendere le torce dei telefoni. Da quanto si apprende sono già state fatte le dovute segnalazioni, ma al momento nessuno è intervenuto. "Inizialmente si pensava si trattasse di un guasto temporaneo legato ai lavori di riqualificazione, ma i pali sono spenti da troppo tempo e i disagi cominciano a pesare", precisa uno dei residenti che vive nella marina anche d'inverno.