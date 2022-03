Strada per zona industriale: "Guardrail transennato da più di quattro mesi"

Sono ormai, credo, oltre 4 (quattro) mesi che il guardrail allo svincolo per Via di Porta Lecce sulla bretella che dal Bozzano porta alla Zona Industriale versa nelle condizioni come nella foto. Ci sarebbero da dire tanto su cosa ci sia di sintomatico nel perdurare di questo, ed altro, ma sono parole al vento. Speriamo almeno che per la fine dell'anno ( 31-12-2022) il guardrail venga riparato , dato che in queste condizioni è anche un pericolo alla circolazione. O si aspetta chi ci va a schiantare qualcuno contro e si fa male?