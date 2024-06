Zona industriale, incrocio pericoloso per l'erba alta: "Possibile che nessuno se ne accorge?"

BRINDISI - "Solo il fato o la fortuna ha impedito finora che succedessero collisioni tra veicoli all'altezza dell'incrocio che da via Archimede immette sulla Litoranea (s.p. 88) nella zona industriale di Brindisi. La vegetazione cresce così rigogliosamente in questo periodo da oscurare completamente la visuale degli automobilisti che impegnano questo maledetto incrocio; e sono tanti, visto che da qui si accede alla zona industriale e da questa se ne esce. La legge che regola la manutenzione del verde in zona pubblica qui pare proprio non esistere". Scrive un lettore.

"L'erba che dovrebbe essere tagliata molto prima che cresca a dismisura, non solo viene abbandonata a sè e fatta seccare (con notevole rischio di incendio), ma chi di competenza non si cura nemmeno di accertarsi che l'erba stessa non rappresenti un intralcio alla circolazione in sicurezza. Personalmente tutti gli anni provvedo a segnalare la pericolosità di quest'incrocio, ma pare proprio che non freghi un fico secco a nessuno. Una stortura tutta italiana, visto che gli utenti di queste strade altro non sono che i dipendenti diretti e indiretti delle numerose aziende delle industrie di Brindisi, che con le loro tasse e trattenute, si aspetterebbero tutt'altro servizio. Chi vigila sulla sicurezza stradale dov'è? Possibile che nessuno si avveda che su questo tratto la manutenzione è completamente assente? Possibile che chi detiene la titolarità di questi terreni non sia portato a compiere semplicemente il suo dovere, ossia tenere la zona pulita e disboscata, per tutelare sè stesso e tutti gli altri utenti? Il rispetto delle leggi dov'è? Non si aspetti la tragedia per dire come sempre "si poteva evitare". Si intervenga e alla svelta, per non dover contare in futuro qualche vittima sulla coscienza".