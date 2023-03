Serata di svago nel Brindisino per l'attore Paolo Ruffini

FRANCAVILLA FONTANA - Il noto comico, attore, e personaggio televisivo Paolo Ruffini ha trascorso una serata di spensieratezza nel Brindisino. Dopo lo spettacolo teatrale "Quasi amici", svolto ieri sera (30 marzo) presso il Teatro Italia, si è recato al Giba cafè di Francavilla Fontana.

Lo ha raccontato lui stesso per mezzo di una instagram stories, in cui sono comparsi anche due referenti del locale.

Ruffini si è subito fatto notare per la sua simpatia. Da quanto ha fatto trapelare - inoltre - è stato accolto in modo eccellente dal personale francavillese.

Il prossimo 3 aprile, l'attore sarà nuovamente presente nel territorio per ripetere il medesimo spettacolo al Teatro Verdi di Brindisi.

Quasi amici, a teatro

Paolo Ruffini, accanto a Massimo Ghini, ha chiuso il sipario sulla stagione di prosa del Teatro Italia con il loro “Quasi Amici”. Lo spettacolo, che ha fatto registrare da alcune settimane il tutto esaurito, è un adattamento dell’omonimo film francese.

Al centro del racconto c’è la nascita dell’amicizia tra due uomini, intrepretati da Massimo Ghini e Paolo Ruffini, molto diversi per carattere e per estrazione sociale, ma che troveranno insieme il modo di cambiare le proprie vite e di aiutarsi.

Come scrive il regista Alberto Ferrari: questi due uomini si incontrano per un caso e questo caso farà sì che diventino uno per l’altro indissolubili. Non lo sanno ma loro possiedono un dono che ognuno può donare all’altro: la leggerezza…

Paolo Ruffini, biografia

Nato a Livorno nel 1978, debutta nel mondo dello spettacolo partecipando a spot pubblicitari (Kinder Cereali e Olidata) e al film Ovosodo di Paolo Virzì, nel quale interpreta il ruolo di un antipatico compagno di classe del protagonista. Per diversi anni lavora come animatore in numerosi villaggi vacanze. Nel 2002 vince il concorso Cercasi VJ su Mtv. Poi è iniziata la sua carriera televisiva, al fianco di Lillo & Greg e Marco Giusti.

Nel 2005 partecipa a Natale a Miami di Neri Parenti; l'anno seguente bissa con Natale a New York. Da lì il via alla sua presenza in altre pellicole.