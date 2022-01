Sergio Rubini torna a Mesagne per cercare la location di un nuovo film

MESAGNE - Il noto regista e attore cinematografico Sergio Rubini nella giornata di oggi è arrivato in visita presso la cittadina messapica. E' solo uno dei tanti sopralluoghi che il cineasta sta compiendo in questo periodo, come da lui stesso affermato sul proprio account ufficiale instagram. Rubini, infatti, è alla ricerca di una location adatta in cui girare un nuovo film.

Accompagnato dalla presidente di Apulia film commision, Simonetta Dellomonaco, e dal noto esperto del settore Fabio Marini, il regista ha potuto ammirare di persona il centro storico e le zone limitrofe. E' passato nei pressi della "porta piccola" visionando il recente restauro alla chiesa di Santa Maria di Betlem.

Il legame con Mesagne

Sergio Rubini è molto legato a Mesagne, e viceversa; tanto che nel 2010 l'amministrazione locale gli conferì la cittadinanza onoraria. Il merito era quello di aver dato lustro al territorio mesagnese dopo aver girato qui gran parte delle scene del film "La Terra", uscito nelle sale cinematografiche nel 2006. Tre anni dopo Mesagne ospitò alcune riprese de "L'uomo nero" sempre di Rubini.