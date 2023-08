Sfera Ebbasta soggiorna a Mesagne, poi grande festa per le nozze della sorella

MESAGNE - Non poteva certo mancare alle nozze della sua amata sorella Andrea e di suo cognato Mirco. Gionata Boschetti (30 anni compiuti), notissimo rapper originario di Cinisello Balsamo (Milano), conosciuto con il nome Sfera Ebbasta, in questi giorni è arrivato nel Salento per assistere al lieto evento.

Il matrimonio, infatti, è stato celebrato a Castello Monaci, struttura collocata nell'omonima contrada dell'agro di Salice Salentino (in provincia di Lecce).

Da quanto emerso, però, l'artista musicale avrebbe soggiornato nel Brindisino e con esattezza presso Masseria Messapia Resort a Mesagne. A confermare le voci, alcune storie - ambientate per le vie della città - pubblicate su instagram dallo stesso cantante.

Alle nozze, ovviamente, erano presenti anche la compagna di Sfera Ebbasta, l'argentina Angelina Lacour (28 anni) ed il figlioletto nato dal loro amore: Gabriel, venuto al mondo nel giugno del 2022.

Il rapper, per l'occasione, ha indossato un classico abito nero con camicia bianca, ma senza cravatta. La sua finanzata, invece, ha sfoggiato un elegante vestito turchese monospalla. Il piccolo Gabriel ha assistito al matrimonio della zia con un completino tutto bianco. Le foto dell'evento, che immortalano la famiglia accanto agli sposi, sono state condivise da Sfera sul proprio profilo instagram. Immagini che risalgono a ventiquattro ore fa, e che dunque testimoniano come la cerimonia si sia tenuta in questi giorni.

Un momento unico, insomma, per celebrare un traguardo importante nella vita di Andrea, legatissima al fratello (e viceversa) ancora di più dopo la separazione dei genitori, avvenuta quando loro erano piccoli, e la conseguente morte del padre.