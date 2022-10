Sfogo sul caro bollette, Al Bano risponde agli haters: "Cosa sapete di me?"

CELLINO SAN MARCO - Recentemente BrindisiReport ha raccontato lo sfogo di Albano Carrisi (in arte Al Bano) in televisione, ospite da Bianca Berlinguer. La materia è quella che - attualmente - sta interessando tutti i cittadini italiani, ovvero il caro bollette.

Il cantante cellinese - martedì 18 ottobre - ha mostrato in diretta tv la differenza tra due bollette che ha ricevuto nello stesso periodo ma in anni differenti (2021 e 2022).

"Un aumento del 200% è uno sbalzo incredibile, inaccettabile. Questa è un'emergenza, la Caritas dice che la povertà sta aumentando in maniera esponenziale”, ha tuonato il cantante, invitato alla trasmissione Carta bianca su Rai .

"L'Italia è in ginocchio e di questo si deve prendere cura il nuovo governo, ma pure l'opposizione. Insieme devono pensare al bene degli italiani. - Ha proseguito - Si pensa più a fare la lotta politica che a fare l'interesse del popolo italiano. Mi auguro che il nuovo governo lavori come deve lavorare, che non si facciano la guerra tra loro, altrimenti a farne le spese sarebbe il popolo".

La risposta agli insulti sui social

Sul suo profilo instagram Al Bano ha pubblicato un video che lo ritrae nel corso dell'intervista rilasciata ad una emittente locale.

"So che ci sono tanti detrattori che dicono: paga perché tu hai i soldi - afferma nel dialetto locale - cosa sapete voi di me? Questo voglio sapere. - Prosegue, riferendosi agli haters sui social - Quali spese ho? Quante famiglie mantengo?".

"Io sono figlio di contadini e me ne vanto. So cosa voglia dire la fatica, e so anche quanto serve per andare avanti nella vita. Non ho mai fatto abusi del mio potere. Ma permettetemi di difendere me stesso da certi abusi".

"Sono uno che ha lavorato e voglio continuare a lavorare. - Continua - Spesso ho letto le affermazioni di qualcuno secondo cui io abbia cantato per Putin per poi aver preso 50.000 euro in nero. Questo squallido venga da me e mi faccia vedere quando. E' facile sparare delle boiate che non sono accettabili".