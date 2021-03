Terra d’Otranto: ecco il primo sito web che documenta le torri costiere

Realizzare una mappa che individuasse le torri costiere della Terra d’Otranto, situate su circa 140 chilometri di costa dalla soglia messapica e Valle d’Itria fino a Santa Maria di Leuca: è stato il progetto web realizzato dal 24enne Francesco Pio Fersini originario di Castro Marina che ha elencato sul sito https://torricostieredelsalento.com/ le sentinelle a difesa del territorio.

"Ho impiegato quasi tre mesi per la provincia di Lecce ed alcune settimane per la provincia di Brindisi" dice il giovane Francesco Fersini. "In futuro l'obbiettivo è includere anche Taranto. Sono davvero felice che il sito possa raggiungere più persone in quanto credo che le torri siano spesso sottovalutate e ci tenevo a far conoscere maggiormente la loro storia rendendo le informazioni facilmente accessibili online perché erano frammentarie o addirittura molto spesso inesistenti".

Sul sito, infatti, sono raccolte informazioni, contenuti multimediali e curiosità di tutte le torri costiere delle provincie di Brindisi e Lecce come non lo era mai stato fatto prima. Un archivio web che valorizza il patrimonio culturale, architettonico, storico e paesaggistico di inestimabile valore. E tutto a portata di click.