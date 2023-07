"Skarika elettrika" è il nuovo singolo dell'artista brindisino Iunco

BRINDISI - È appena uscito il nuovo singolo dell'artista brindisino Iunco, il cui titolo è Skarika elettrika. Il brano esprime i sentimenti di "un amore macchiato dal peccato", fra due persone che intendono stare insieme solo per un piacere a breve termine.

La storia raccontata nella canzone parla di una prima separazione tra due amanti, in cui la "lei" della coppia preferisce andar via con un altro uomo che la tratta come una "signora", dandole tutto quello che vuole in cambio di sesso. Ben presto, però, anche la donna sarà lasciata a sua volta poiché quest'uomo benestante preferirà una terza persona, solo per il gusto di vivere altre esperienze.

Essendo stata ripagata con la stessa moneta, la donna decide di prendere altre strade iniziando a vestirsi in modo provocante e poi a bere, fumare e pubblicare "storie sui social" con citazioni riguardanti l'amore. Così facendo, tenderà a sottolineare che ormai tutto è finto e che non c'è una persona che capisca cosa sia davvero innamorarsi al giorno d'oggi.

I ricordi, però, non si dimenticano facilmente, tanto che la protagonista della storia avrà dei flashback sul suo primo ex, pensando a come sarebbero potuti stare bene insieme quando tutto era più semplice e per regalo si ricevevano solo delle rose.

Da qui la scelta del titolo del brano "Skarika elettrika", ossia quel brivido d'amore vero contenuto in ogni persona ma che non si riesce a gestire come si dovrebbe poiché la mente spesso viene condizionata da fattori come il denaro, la lussuria e la convenienza.

Biografia

Sin da piccolo, Iunco dimostra di avere una vocazione per il canto, tanto da iniziare a registrare la propria voce con le audiocassette già all'età di 3 anni.

Con il tempo, durante gli anni della scuola media, inizia a prendere delle lezioni di canto. Successivamente partecipa ai primi eventi canori del territorio, cercando di farsi conoscere il più possibile. Tanti i giudizi positivi così come le critiche, che però hanno rafforzato il giovane artista, inducendolo a migliorare e a studiare sempre di più.

Su tutte vanno segnalate la partecipazione alla nona edizione del Tour Music Fest nel 2016, il master con Giovanna Nocetti nel 2021 ed il contest "Vinci il tuo singolo" nel 2022 (Premio New Generation) diretto dai maestri Tano Campagnoli, Mario Guida e Gennaro Quirito.

Nel 2023 Iunco frequenta la Joseba Academy a Roma per un corso di alto perfezionamento con il coach Gianni Testa, il maestro Enzo campagnoli (direttore d'orchestra a Sanremo) e insegnanti di grande spessore come Dada Loi, Francesca Ficara e Luca Pitteri.