Uomo soccorso di sera mentre dorme per strada: ora ha un tetto sopra la testa

MESAGNE - Alcune circostanze che nelle grandi città sembrano ormai essere routine, per fortuna non si sono consolidate anche nei piccoli Comuni. Qui si conserva ancora un senso di umanità che consiste nell'accorgersi dell'altro quando versa in stato di difficoltà, e nell'agire con il cuore in mano con l'intento di aiutarlo. A volte basta anche un piccolo ma significativo gesto per far del bene al singolo individuo ed ingentilire l'intera collettività.

Quanto avvenuto ieri sera (15 novembre) a Mesagne, in tal senso, rappresenta qualcosa di significativo. Un cittadino di nazionalità albanese senza fissa dimora è stato notato da un passante mentre era steso per terra. Si trovava sul ciglio di una strada di periferia, via Damiano Chiesa, in prossimità del piazzale antistante l'istituto tecnico commerciale "Epifanio Ferdinando". L'uomo cercava di dormire sull'erba, sotto alcuni alberi, a coprirlo c'era solo una coperta leggera. Decisamente troppo poco in vista della notte e delle temperature in discesa.

Un passante a bordo di un'auto ha deciso di fermarsi e di interloquire con lui. Subito dopo ha contattato la Polizia Locale di Mesagne coordinata dal comandante Antonio Ciracì, che è prontamente intervenuta per prestare soccorso al malcapitato. Sempre nella serata di ieri, il cittadino albanese è stato accolto presso la sede dell'associazione Casa di Zaccheo Odv a Mesagne. Ente che, con l'essenziale supporto degli operatori Caritas, opera da anni per aiutare i meno fortunati.

In un mondo devastato da conflitti di ogni genere, gesti come questo rappresentano un barlume di speranza per l'umanità. Chi lavora per gli altri merita un riconoscimento continuo ed il supporto costante della comunità. Giusto il prossimo sabato, 18 novembre, in molti supermercati di Mesagne è prevvista una colletta alimentare per supportare i meno fortunati. Si svolgerà presso i punti vendita Eurospin, Dok, Carrefour e Penny,