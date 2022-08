Sui social spopola la foto dei rapper Clementino e Luchè a Brindisi

BRINDISI - Nella giornata di ieri (11 agosto), il rapper Clementino ha postato uno scatto sulla propria pagina facebook che lo ritrae in compagnia del collega Luchè. La foto è geolocalizzata presso la Marina di Brindisi. Non è specificata la data di permanenza in città dei due cantanti, anche perché Clementino - da quanto emerge dalle stories instagram - ieri era Petacciato (in Molise) per effettuare un concerto.

Il post - però - propone alcune frasi in dialetto napoletano:

"Quanno vir ca stu munno è 'nfame, Il mio successo è la tua speranza. Quanno attuorno vir sul o male il mio successo è la tua speranza. Non hai futuro se vieni dal Sud…Devi scontare anche qualche anno in più. Quanno fratè sai c'a nun ce sta chiù. Vedi il mio successo è la tua speranza".

"Buona permanenza presso la mia citta" afferma uno dei commenti degli utenti sui social. "Era pure ora che venissi a Brindisi" scrive scherzosamente un'altra persona. E poi ancora "Le vacanze da noi vi fanno bene ragazzi", si legge in un messaggio lasciato da un altro fan brindisino.

Biografia di Clementino

Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro (Avellino, 21 dicembre 1982), è un rapper italiano. Dopo aver vinto varie competizioni di freestyle tra il 2004 e il 2006, firmò un contratto con l'etichetta discografica indipendente Lynx Records, pubblicando l'album di debutto Napolimanicomio nel 2006. Tre anni più tardi entrò nei Videomind, pubblicando nel 2011 I.E.N.A., e nel 2012 formò i Rapstar con Fabri Fibra, realizzando nel medesimo anno Non è gratis. Nel 2013 il rapper siglò un contratto con la major discografica Universal, pubblicando poco tempo dopo Mea culpa, che riscosse un discreto successo in madrepatria, arrivando in quarta posizione nella Classifica FIMI Album e venendo certificato disco d'oro.

Biografia di Luché

Luchè, pseudonimo di Luca Imprudente (Napoli, 7 gennaio 1981), è un rapper e produttore discografico italiano, ex componente del gruppo musicale hip hop Co'Sang (dal 1997 al 2012). Negli ultimi dieci hanno ha intrapreso una carriera da solista. Il suo terzo album in studio, Malammore, è presente il singolo O' primmo ammore, incluso nella colonna sonora della serie televisiva Gomorra - La serie.