"Soffio di vento", la veleggiata solidale da Villanova a Savelletri

FASANO – Si è svolta ieri sera (giovedì 4 agosto 2022) la cerimonia di premiazione della veleggiata "Soffio di vento", organizzata dall’associazione AccordiAbili e la Lega Navale di Ostuni con il patrocinio del Comune di Fasano.

Una traversata per diffondere i principi di fratellanza e sinergia tra diverse località. Oltre alla veleggiata, in contemporanea si è tenuta una giornata Open Sup sul molo vecchio della frazione marina fasanese, a cura dell’associazione PH8.

Diversi gli equipaggi iscritti: "Sei la prima" (armatore:Giosuè Rodia), "Merak" (armatore Vittorio Bellini), "Tanit" (armatore Alessandro Caló) e "Granbazza" (armatore Giorgio Travaini). In serata, a Savelletri, sul piazzale antistante il molo di ormeggio, si è tenuta la premiazione della manifestazione a cura del vice sindaco di Fasano, Luana Amati, seguita dal concerto a cura della associazione AccordiAbili con l’AbilBand.

L’associazione PH8 A.d.V., che si è occupa di migliorare la vita dei pazienti oncologici, ha organizzato, nella mattinata per le associazioni e nel pomeriggio per tutti, la possibilità di provare l’emozione del Sup (acronimo di stand up paddle).

E' una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola (simile a quella del surf ma con maggior volume per sostenere il peso dell’atleta), utilizzando una pagaia apposita per la propulsione.