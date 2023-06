Il sogno di Antonio Capeto, entrare nella nazionale paralimpica di nuoto

BRINDISI - Antonio Capeto ha un nuovo sogno nel cassetto. Entrare nella nazionale paralimpica di nuoto. Ci riuscirà?

Intanto, ad aprile scorso, è arrivato a Riccione in treno - completamente da solo, senza tifo o famiglia - per gareggiare nei 50 stile libero, categoria maschile.

Ma a differenza degli altri partecipanti al campionato nazionale di nuoto “Swimming Games Aics – Open” della città Romagnola, il trentaseienne brindisino ha perso la vista a 19 anni per una malattia di nome retinite pigmentosa.

Trovarsi al buio, giorno dopo giorno, lo ha fatto sprofondare in un baratro, dal quale dopo circa 6 mesi, è riuscito a risalire solo grazie ad un mix di tenacia, forza ed ironia. Grazie al supporto di famiglia ed amici è iniziata la sua nuova vita. Una vita a tutto gas, nonostante la cecità.

Si perché Antonio, vuole vivere al massimo ogni cosa e superare con fierezza ogni ostacolo che gli si presenti davanti. Oltre ad una laurea in Scienze delle Tecniche Psicologiche, che spera un giorno di poter mettere a frutto; poi lavora come operatore telefonico in un ente pubblico, e gioca a calcio cinque in una squadra di non vedenti. Non da meno, ovviamente, la sua passione per il nuoto, nata quattro anni fa e che si è trasformata in breve tempo in qualcosa di più. Ad Antonio, però, nuotare non bastava più, voleva sentire sulla pelle la tipica adrenalina che scaturisce da una gara, dall’agonismo.

Quell’essere costantemente in competizione con sé stesso e con gli altri. Un’emozione che già conosceva molto bene durante le partite di calcio a cinque per non vedenti; perché il brindisino gioca come difensore nell’Ascus Lecce - campionato italiano - e per la società Liguria non vedenti nel campionato europeo.

“Ho gareggiato in tutta Europa: ho potuto scontrarmi con squadre provenienti dall’Ungheria, Romania, Germania e prossimamente volerò a Parigi, in Francia”. Il mio amore è il calcio – confessa Antonio - ma le emozioni che il nuoto mi fa provare, sono indescrivibili. Sono nato ed appartengo ad una città di mare, amo il mare e nuotare per me significa libertà”.

Ma il nuoto per lui è un nuovo modo di confrontarsi con la vita e le sfide che ne riserva. Infatti Antonio non smette di allenarsi: 3 volte a settimane in piscina (come può confermare Giuseppe Spinelli, istruttore della Asd Sottosopra di Bozzano), due sul campo da calcio a cinque ed una volta in palestra.

Dal lunedì al venerdì dieta ferrea, banditi i carboidrati ed i dolci gustati solo durante le festività, quelle segnate in rosso sul calendario. Una costanza e tenacia che non lo abbandonano mai, nemmeno quando il gioco si fa duro. E lui ne sa qualcosa.

“Con la cecità, ho dovuto affidarmi agli altri sensi, svilupparli per aiutarmi ad ascoltare, sentire gli ostacoli che si presentavano di fronte a me e soprattutto ad orientarmi – continua Capeto - Prima, giocavo a calcio a livello amatoriale e nuotavo in mare, con la perdita della vista, non solo è cambiato il modo di essere un’atleta è cambiata anche la percezione di fare sport. Nel calcio a cinque, non sono solo, faccio parte di una squadra con la mia stessa disabilità, poi ci sono un arbitro ed un portiere, entrambi vedenti. Ma nella vasca, sono solo, ho dovuto imparare ad ascoltare i rumori, ad essere avvisato da qualcuno dell’imminente vicinanza col bordo vasca. Voglio essere autonomo in tutto e dimostrare a me stesso che sono in grado di fare tutto”.

Un esempio per tutti noi e per tutte le persone che non riescono ad accettarsi, ad accettare la nuova condizione di disabilità. Antonio sorride alla vita ogni giorno, manda buongiorno sui social, centomila ne pensa e centomila ne fa, è puro di cuore ed ha buone maniere da perfetto gentiluomo del sud. Avrebbe potuto arrendersi e lasciarsi annientare dalla paura e dallo sconforto. Invece ha trovato la sua rivincita nello sport: un conforto e una via d’uscita per affrontare la sua cecità.

A Riccione, lo scorso aprile, ha saputo solo al suo arrivo che sarebbe stato l’unico disabile a partecipare all’ottava edizione campionato nazionale di nuoto “Swimming games Aics Open”. Ma si è tuffato nella vasca olimpionica da 50 metri come nulla fosse. Albert Einstein scriveva “nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità”. Ha realizzato il suo record personale e l’invito ai campionati internazionali a settembre prossimo.

Dopo la cittadina romagnola, un nuovo obiettivo e un allenamento a doc per potenziare spinta, precisione, tecnica ed orientamento. Antonio ha aumentato anche la palestra: per gareggiare serve rinforzare i muscoli.

“Le difficoltà non stanno lì per fermarti, ma per farti capire quanto vuoi davvero portare avanti la tua missione. Le difficoltà servono a fare selezione, ti rendono degno dell’obiettivo che vuoi raggiungere. Le difficoltà sono lì per fermare gli altri” scriveva S. Brizzi.

A settembre parteciperà alle“Olimpiadi dei giochi amatoriali - Csit world sport games” che si svolgono ogni due anni e che accolgono fino a 6mila partecipanti ed organizzate dalla Confederazione internazionale per lo sport amatoriale presieduta dalla guida di Aics (Associazione italiana Cultura e Sport) con sede a Roma.

Ma questa volta Antonio gareggerà in ben tre competizioni diverse: 100 stile libero, 50 dorso e 50 stile e non solo. In vasca scenderanno atleti provenienti da tutto il mondo.

“Al pensiero mi emoziono, non solo perché tornerò nella piscina di Riccione ma soprattutto per la carica che sento per l’incontro con ragazzi che arrivano da tante nazioni e che scenderanno in vasca contro di me”.

Antonio Capeto, di certo ha un nuovo sogno e di certo non permetterà a niente e nessuno di lasciarsi scoraggiare dal realizzarlo. Lui ha un obiettivo chiaro e sta puntando dritto verso di esso. Diventare un’atleta professionista ed entrare nella squadra paraolimpica italiana. Di certo tanto allenamento e passione gli serviranno.Antonio non si arrenderà mai ed affronterà l’ennesima sfida a testa alta con la grinta ed il sorriso che lo contraddistinguono come un marchio di fabbrica.