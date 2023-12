Mesagne: poliziotti cucinano il pranzo di Santo Stefano per gli ospiti della mensa Caritas

MESAGNE - Tortellini in brodo, scaloppine con contorno di patate al forno e insalata. Per dessert l'immancabile panettone.

È stato questo il menù della giornata odierna presso la Casa di Zaccheo, struttura di accoglienza con mensa Caritas che offre quotidianamente sostegno a chi versa in stato di difficoltà. Nel giorno di Santo Stefano, però, ai fornelli c'erano dei "cuochi speciali". Si tratta di un gruppo di agenti di polizia del commissariato di Mesagne, coordinati dal dirigente Giuseppe Massaro.

Il Natale ed i giorni festivi in generale non sono vissuti da tutti allo stesso modo. Spesso chi non ha una casa o una famiglia su cui contare rischia di sentirsi solo. Ed è soprattutto in questi momenti che la vicinanza delle istituzioni risulta ancora più importante.

Così, per il pranzo di oggi (26 dicembre), donne e uomini in divisa si sono cimentati ai fornelli per preparare il pasto ai circa 75 ospiti della mensa. Non è la prima volta che ciò accade, poiché la stessa iniziativa si era verificata già dodici mesi fa. Tre anni addietro, invece, una raccolta fondi avviata dal commissariato aveva consentito l'acquisto di un microonde industriale, poi donato alla Casa di Zaccheo.

"Si tratta di un'iniziativa che rafforza il legame tra gli uomini e le donne della polizia di Stato ed i cittadini di Mesagne - afferma il vice questore Giuseppe Massaro - i poliziotti presenti hanno scelto convintamente di essere qui per donare del tempo a chi è meno fortunato. Questa, del resto, è una delle mission della polizia di Stato, ben accolta dal nostro questore - prosegue - Casa Zaccheo è una realtà importante per la città, anche in piena notte ha sempre aperto le porte a chi aveva bisogno".

"È una tradizione che si ripete a ridosso del Natale all'insegna della carità e della solidarietà - racconta don Pietro De Punzio, coordinatore della Casa di Zaccheo - questa sinergia tra istituzioni e Caritas fa onore sia al commissariato di Mesagne che a tutta la città - conclude - È bello lavorare insieme al servizio dei più disagiati, noi accogliamo con amore e passione coloro che vivono momenti difficili".