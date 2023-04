"Soliti ignoti": fratello e sorella da Brindisi vincono 6mila euro in gettoni d'oro

BRINDISI - Fratello e sorella, originari di Brindisi, hanno partecipato come concorrenti alla trasmissione televisiva "Soliti ignoti - Il ritorno" andata in onda oggi (14 aprile).

I loro nomi sono Michele e Maria Quatraro. Quest'ultima, come sottolineato ironicamente dal conduttore Amadeus, "è una praticante avvocato, la cui vocazione è nata per far valere i propri diritti contro i tre fratelli maschi più grandi".

La coppia ha dovuto tentare di associare i volti degli altri partecipanti al programma alle seguenti identità: pedagogista, titolare di un negozio di giocattoli vintage, levigatore di rulli metallici, consulente fiscale, insegnante di body flying, preparatore di cicci maritati, suonatore di mandolino, e addestratore di cavalli lipizzani.

Giunto il turno del "parente misterioso", i due sono riusciti ad azzeccare la combinazione vincente, portando a casa il montepremi accumulato: 6mila euro in gettoni d'oro.

Il programma

Per chi non ha mai visto la trasmissione, il gioco è basato sul format americano Identity in onda su Nbc. Esso prevede la presenza di un concorrente e di un gruppo di personaggi misteriosi, meglio detti ignoti (dieci nelle prime due edizioni, nove nella terza e quarta, otto dalla quinta).

Lo scopo del concorrente è di abbinare ciascun ignoto alla propria identità, professionale o di fama. Tali identità possono consistere nelle tipologie più svariate, per esempio: "ha lavorato in ferrovia", "colleziona francobolli", "ha cantato al Festival di Sanremo", "sosia di...", "campione di calcio", e così via.

Ogni ignoto è munito di un documento cartaceo, sigillato (un facsimile della carta d'identità nelle prime cinque edizioni, del passaporto dalla sesta), contenente il rispettivo valore in denaro.