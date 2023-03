“Io sono la vita”, in uscita il nuovo brando dei Tolleranza Zero

MESAGNE - Il gruppo mesagnese dei Tolleranza Zero presenta al pubblico un nuovo brano, dal titolo “Io sono la vita”. La nuova canzone, che sarà presente dal 26 marzo su tutte le piattaforme digitali, porta la firma di Fabrizio Valentini, voce e chitarra del gruppo.

Un testo semplice nella composizione, ma estremamente diretto nell’esporre sentimenti e preoccupazioni nello scorrere della vita. Un’esistenza partita con tutte le migliori intenzioni, prima fra tutte la voglia di sentirsi amati. La delusione pronta dietro l’angolo e una sensazione di abbandono portano a cercare la felicità in quella “luce”, che non in realtà si trasforma in una prigione.

“Mi hai illuso con i tuoi giochi/Mi hai fatto innamorare/Rendendomi schiavo di te/Eri bellissima ed attraente/ Volavo con te, sognavo con te/ Quando non c’eri affondavo nella solitudine”.

La necessità di uscire dal tunnel della dipendenza, però, è più forte di qualsiasi altra cosa. La voglia di vivere vince su tutto il resto, così che uscire dal tunnel sarà si difficile, ma non impossibile.

“Adesso non ci sto/ E’ stata tua la colpa/Quella luce era una maschera/ e tu non sei bianca… Sei nera/Sei la morte, mentre io sono la vita e vincerò.”

I Tolleranza Zero sono Fabrizio Valentini (voce), Piero De Matteis (chitarra), Gianni Manca (chitarra), Luca Andrea Sconosciuto (tastiere), Francesco Ricco (basso), Giovanni Facecchia (batteria) e Paride Dell’Aquila (percussioni).

Il progetto grafico di copertina è stato realizzato da Ivo Mitrugno. Il brano “Io sono la vita”, registrato presso gli One Studio Recording di Latiano (Br) e arrangiato dai Tolleranza Zero, sarà disponibile dal 26 marzo su tutte le piattaforme musicali in streaming. Seguite le pagine del gruppo sui maggiori social network per restare aggiornati sulle novità e sulle prossime serate dal vivo.