"Sorrisi in corsia": si formano operatori per offrire spensieratezza ai bambini ricoverati

VILLA CASTELLI - La cooperativa sociale Ala ha avviato la seconda edizione del corso di formazione per volontari denominato "Sorrisi in corsia". L'iniziativa partirà da gennaio 2024 e terminerà a giugno dello stesso anno.

Per i partecipanti, in questo arco di tempo, è prevista l'esecuzione di un modulo formativo teorico e di un modulo formativo esperienziale presso il reparto di Pediatria dell'ospedale "Camberlingo" di Francavilla Fontana. La parte teorica si svolgerà di sabato presso "La cittadella" di Villa Castelli, sulla strada provinciale per Grottaglie.

Le iscrizioni sono aperte già dallo scorso 10 novembre e si chiuderanno il 20 dicembre. Gli interessati non dovranno far altro che accedere all'apposito portale online (cliccare sul link) ed inviare la candidatura attraverso il format presente.

In cosa consiste il progetto

Mediante la terapia ricreativa, "Sorrisi in Corsia” vuole offrire ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria, interventi ludico-ricreativi. L’ obiettivo è quello di garantire a tutti i minori e alle loro famiglie momenti di spensieratezza, trasformando le stanze, anche se per poche ore, in luoghi in cui l’unica parola d’ordine sia “hakuna matata”, uno spazio senza pensieri.

I requisiti richiesti per partecipare sono i seguenti: la maggiore età, la coperture anticorpale o vaccinale per morbillo e varicella e per covid 19. Il corso garantirà la possibilità di acquisire le competenze nell’ambito dell’animazione ludico-ricreativa nei reparti di Pediatria.