Spettacoli e attrazioni: a Mesagne tutto pronto per la "Notte bianca dei bambini"

MESAGNE - Un evento dedicato al "mondo dei più piccoli", ma anche alle loro famiglie, è quello che si terrà domani, venerdì 14 luglio, a Mesagne nel Parco "Potì".

Torna la Notte bianca dei bambini con una serata dedicata all’allegria e all’intrattenimento: si susseguiranno, infatti, spettacoli e irresistibili attrazioni.

Parco “Potì” prenderà vita a partire dalle ore 21:00 con un'iniziativa gratuita: per l'occasione ci saranno le mascotte di Super Mario Bros, Masha e Orso, Mirabel, Spiderman; ma anche il meraviglioso mondo delle bolle giganti e il suggestivo spettacolo del teatrino di burattini. E ancora, l'effervescente spettacolo del giocoliere, l’irresistibile clow e l'entusiasmante concerto della cartoon cover band “Le Stelle di Hokuto”.

L'evento, organizzato da Lab Communications Eventi nell’ambito del cartellone “MesagnEstate 2023” e promosso dall’Amministrazione comunale, si svolgerà in collaborazione con la cooperativa “Oasi”, soggetto gestore del progetto Sai (minori stranieri non accompagnati).

Sarà, dunque, l'occasione giusta per far vivere ai più piccoli una serata diversa e costruttiva, capace anche di rinsaldare i legami familiari e di intrattenere la comunità nel mezzo di questa calda estate. L'iniziativa rappresenta uno dei tasselli che compongono la programmazione estiva mesagnese e che non può escludere i bambini, il futuro della città. Chi vorrà partecipare non dovrà fare altro che recarsi nel parco, uno dei polmoni verdi più importanti di Mesagne, e lasciarsi prendere dal clima di festa.