"Spettacoliamo", al centro commerciale intrattenimento e laboratori per i bambini

MESAGNE - Spettacoliamo, il fresco cartellone dedicato ai bambini e alle famiglie partirà domenica 21 luglio, presso la galleria del centro commerciale AppiAnticA di Mesagne. Il primo spettacolo con Samuel, Anton & Rose e Prisca si svolgerà a partire dalle ore 17.30.

Anton & Rose sono irresistibili professionisti di magic show, illusionismo e giochi di prestigio, per il divertimento dei più piccoli. I due magic performer, come il ventriloquo Samuel, sono richiestissimi in parchi divertimento e crociere, più volte ospiti in programmi televisivi su canali regionali e nazionali. Prisca, colorata equilibrista, completa la squadra.

Gli appuntamenti continueranno domenica 28 luglio con Mago Angel & Stella Streat Band, e ogni domenica di agosto con il seguente programma: il 4 e il 18 agosto con Christian Hope & Friends - magia, accessori buffi e gag ancora protagonisti assoluti – e l’11 agosto con Tonio & Meri e il loro spettacolo di burattini. Il 18 agosto, l’iniziativa si arricchirà della performance di Prisca col suo show di bolle di sapone.

Gran finale al ritmo di pizzica domenica 25 agosto con i Tamburellisti di Otranto – sì, si ballerà la pizzica pizzica in galleria – con spettacolo e degustazione. Nell’occasione, si terrà un corso base per bambini di tamburello e pizzica tenuto dalla compagni dei tamburellisti di Otranto e dal maestro Panarese, ospiti della Notte della Taranta, in tutta Europa di numerosi programmi televisivi, di ambasciate e del Santo Padre in Vaticano.

In ciascun appuntamento in calendario, mentre i genitori potranno decidere di spostarsi da un negozio all’altro, i loro bambini potranno partecipare agli spettacoli organizzati per loro da AppiAnticA in collaborazione con Altamedia. Il divertimento includerà momenti didattici, i ragazzi potranno infatti prendere parte ai laboratori creativi realizzati presso l’area gioco allestita all’interno del centro commerciale.

