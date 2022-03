Pienone per l'esordio del "Circus atmosphere"

Grande successo ha riscosso lo spettacolo innovativo del "Circus atmosphere", in occasione dello spettacolo inaugurale che si è svolto ieri sera (venerdì 4 marzo). Tutti i presenti hanno tributato scroscianti applausi ad ogni esibizione degli artisti che si presentavano in pista, fino all'apoteosi del finale con un tutti in piedi di altri tempi.

Il Circus atmosphere lascia veramente estasiati e felici, come dopo aver vissuto un bel sogno. Effetti di luce, musiche appropriate, bellezza, gioventù, grazia, stile, eleganza, sono questi gli ingredienti del cocktail offerto dal circo con animali olografici, che si potrà gustare a Brindisi fino a domenica 20 marzo, presso lo spiazzo del Centro Commerciale Le Colonne.