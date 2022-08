"Spiagge per nudisti": una brindisina tra le migliori d'Italia

BRINDISI - Un recente articolo pubblicato dalla nota rivista Vanity Fair ha elencato le migliori spiagge per nudisti presenti in Italia. Tra queste, a detta del testo condiviso sulla rete, è presente quella in prossimità di Torre Guaceto.

Ecco cosa afferma l'articolo:

L'Area Marina Protetta Riserva dello Stato di Torre Guaceto in Puglia è un luogo magico, con una natura e un'acqua che non hanno niente da invidiare ad altre spiagge bellissime. Al suo interno si trova una splendida area dedicata a chi vuole godersi la natura in piena libertà. Ampia, sabbiosa e assolutamente appartata, si raggiunge dopo una camminata di circa 30 minuti partendo dal parcheggio della prima spiaggia dell'oasi che si trova a pochi chilometri a nord di Brindisi. La bellezza del luogo ripaga della fatica per raggiungerla.

Il naturismo in Italia

"Non è reato anche se dal 2000 due sentenze della Corte di Cassazione hanno reso illegittimo il naturismo nei luoghi dove è consuetudine. - afferma Vanity Fair - Questo vuol dire che in Italia è possibile praticare il nudismo in spiaggia, ma solo ed esclusivamente nelle zone adibite e delimitate rispetto al resto della spiaggia".

"Litorali rocciosi, spiagge di fine sabbia bianca, calette appartate e altre in piena città, queste sono alcune delle spiagge per nudisti più belle d'Italia e d'Europa".

"C'è chi ritiene che il nudismo sia una forma di esibizionismo, ma ovviamente non è così, anche perché cosa c'è più di naturale della nostra nudità e chi lo pratica assicura che aiuta ad accettare il proprio corpo. - riporta la rivista nazionale - Certo, la prima volta può essere imbarazzante, ma è solo una questione di abitudine e una volta provato il contatto diretto con la Natura, si potrebbe anche non volere più farne a meno".