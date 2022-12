Spiagge da sogno e total relax al mare per la famiglia Pennetta-Fognini

BRINDISI - La coppia legata al tennis, composta dalla brindisina Flavia Pennetta e del sanremese Fabio Fognini, è felicemente in vacanza a Vakkaru, isola delle Maldive.

I due lo hanno comunicato pubblicando alcune foto, condivise su instagram.

E' l'occasione giusta, insomma, per rilassarsi con la famiglia in uno scenario da sogno.

Secondo quanto raccontato dalla stessa Pennetta, finora il tempo non sempre è stato soleggiato, ma - in ogni caso - i due innamorati, insieme ai figli, stanno godendo della cosa più importante: il tempo insieme.

Flavia e Flavio: breve biografia

La pugliese, nata nel 1982, è stata una delle atlete capaci di far innamorare l’Italia del tennis. Considerata una delle tenniste italiane più forti di tutti i tempi, è stata vincitrice degli US Open 2015, seconda italiana di sempre (dopo Francesca Schiavone) a essersi aggiudicata un torneo del Grande Slam, battendo in finale la connazionale Roberta Vinci divenendo, a 33 anni, la tennista più "anziana" ad aggiudicarsi il primo Slam della carriera.

Si è sposata l'11 giugno 2016 con il tennista Fabio Fognini e - dopo circa un anno - è nato il primo figlio della coppia, Federico, così chiamato in memoria dell'amico Federico Luzzi, tennista aretino morto nel 2008 a 28 anni a causa di una leucemia fulminante. Nel dicembre 2019 nasce la seconda figlia della coppia, Farah. Il 19 novembre 2021, a Barcellona, viene alla luce anche la terza figlia della chiamata Flaminia.

Fabio Fognini, invece, è considerato uno dei più grandi giocatori italiani di sempre. Vanta come migliori classifiche ATP il 9º posto in singolare raggiunto nel luglio 2019 e il 7º in doppio nel luglio 2015, unico tennista italiano a essere entrato nella top 10 in entrambe le specialità.

È uno specialista della terra rossa, superficie su cui ha conquistato otto dei suoi nove titoli del circuito ATP in singolare tra cui spicca il Masters 1000 di Monte Carlo del 2019, unico successo italiano nel Principato dall'apertura del tennis al professionismo. Il suo miglior risultato nelle prove di singolare dei tornei del Grande Slam sono i quarti di finale raggiunti al Roland Garros nel 2011.

In doppio è stato nº 7 del ranking, migliore posizione mai raggiunta da un tennista italiano, e ha conquistato sette tornei ATP su 19 finali raggiunte, tra cui si distinguono gli Australian Open 2015, vinti insieme a Simone Bolelli, unico successo di una coppia italiana in un torneo maschile del Grande Slam nell'era Open.