"Spiaggia vip" in provincia di Brindisi: arriva anche Giulia Salemi

TORRE CANNE (FASANO )- Il lido Cala Maka si conferma uno dei luoghi più scelti dai volti noti del mondo dello spettacolo, in particolare da alcune influencer giunte in Puglia per trascorrere le proprie vacanze.

L'ultima della serie è Giulia Salemi che qualche ore fa ha pubblicato degli scatti che testimoniano la sua serata trascorsa nel Fasanese (il 2 agosto), in provincia di Brindisi.

L'influencer, che conta circa 1,8 milioni di follower su instagram, ma che vanta anche collaborazioni televisive e nel mondo della moda, è arrivata presso lo stabilimento insieme al suo compagno, Pierpaolo Pretelli. Insieme a loro compare anche Sophie Codegoni, la nuova "Bonas" di Avanti un altro, accompagnata dal fidanzato Alessandro Basciano.

Nella giornata di ieri, in un altro articolo, è stata già raccontata la presenza presso lido Cala Maka della seguitissima influencer Chiara Biasi.

Chi è Giulia Salemi

Nata a Piacenza il 1º aprile 1993, è una conduttrice televisiva, personaggio televisivo e modella italiana di origine iraniana da parte di madre. Recentemente, dal 21 al 30 luglio 2022, ha condotto con Niccolò De Devitiis il Giffoni Film Festival nel corso del quale si alternano sul palco artisti come Francesco Gabbani, gIANMARIA, Fasma, Dargen D'amico, Mara Sattei, The Kolors, Shade e molti altri.

Per quanto riguarda la vita privata, Giulia Salemi in passato ha frequentato il modello Francesco Monte, conosciuto durante la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello VIP nel 2018. Da dicembre 2020 è legata sentimentalmente al modello ed ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli, conosciuto sempre all'interno della casa del Grande Fratello VIP, nel corso della quinta edizione.